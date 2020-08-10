«التعليم العالي»: الجامعات الخاصة تستقبل 6% فقط من الطلاب والدولة 94%

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة لفت إلى أن باب التقدم للجامعات سيتم إغلاقه مبدئيًا يوم 5 سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أنه لأول مرة يكون هناك تنسيق إلكتروني للجامعات الخاصة، بالتنسيق مع رؤساء الجامعات الخاصة، وسيجرى وفقًا للمجموع الذى حصل عليه الطالب.أضاف عبدالغفار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى يذاع على قناة الجياة، أن هناك توجيهًا من وزير التعليم العالي والبحث العلمي لرؤساء الجامعات الخاصة بمصاريف الجامعات ومراعاة الوضع الاجتماعي للأسر، وحتى هذه اللحظة لم تعلن الجامعات أسعارًا واضحة للمصاريف الخاصة بها.وأوضح أن عدد الذين تستوعبهم الجامعات الخاصة لا يزيد على 6% من عدد المقبولين في الجامعات بشكل عام، والدولة تستوعب 94% من باقى الطلاب، لافتًا إلى أن الوزارة تتدخل في كافة الأمور الخاصة بالطلاب حتى فى الجامعات الخاصة.وتفقد وزير التعليم العالي، الإثنين، مكتب التنسيق المركزي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمقره الجديد بجامعة عين شمس، والذى تستضيفه لأول مرة فى تاريخها، فيما استقبله عدد من الطلاب بالجامعة بالورود.رافق الوزير في الجولة الدكتور السيد عطا، رئيس قطاع التعليم المشرف على أعمال التنسيق بوزارة التعليم العالى، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب.وتفقد الوزير جميع المكاتب والقاعات المخصصة لإدارة المكتب واستقبال الطلاب وتجهيزاتها، وتوفير كافة الإمكانيات للأزمة على جميع المستويات لظهور مكتب التنسيق بالشكل اللائق وبما يحقق مصلحة جميع العاملين به والمترددين عليه من أبنائنا الطلاب.