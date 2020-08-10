مصرع عاملين وإصابة 18 في انقلاب سيارة بالجيزة

لقى عاملان مصرعهما وأصيب 18 آخرون في انقلاب سيارة ربع نقل بمركز الصف، جنوب الجيزة، ونقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى، وانتقل رجال المرور إلى المكان ورفعوا حطام الحادث.تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث على الطريق الصحراوى الشرقى ووجود ضحايا بين وفيات ومصابين، وانتقلت قوة من قسم الصف وتبين أنه أثناء سير سيارة ربع نقل تقل عمال أحد مصانع الطوب، فى طريق عودتهم انفجر إطار السيارة، واختلت عجلة القيادة بيد السائق ما أدى إلى انقلابها.وكشفت المعاينة أن الحادث أسفر عن مصرع عاملين اثنين، وإصابة 18 آخرين، غادر غالبتهم المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم، تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة التى باشرت التحقيق.