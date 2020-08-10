بعد تعافي آخر حالتين.. مستشفيات جنوب سيناء خالية من كورونا

أعلن الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، خلو أقسام العزل بمستشفيات جنوب سيناء من مرضى كوفيد ١٩ وعودة كافة المستشفيات إلى ما كانت عليه لاستقبال كافة الحالات المرضية الأخرى.يأتي ذلك بعد تعافي آخر حالتين من مصابي فيروس كورونا المستجد وخروجهم صباح اليوم من مستشفى نويبع المركزي بعد تلقيهم للرعاية الطبية اللازمة خلال فترة العزل والحجر الصحي، مشيرا إلى غلق أقسام العزل بنزل الشباب بشرم الشيخ والمدرسة الفندقية وفندق دار العاملين خلف المطافئ بطور سيناء وتسليمهم إلى الجهات المعنية.من ناحية أخرى؛ قدم رخا التحية والتقدير لأعضاء الفريق الطبي بأقسام العزل وكافة العاملين بصحة جنوب سيناء لما قدموه من جهد وعمل بطولي في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيدا بدورهم في المحافظة على صحة وسلامة المرضى.من جهته؛ أوضح الدكتور هاني العزبي مدير إدارة المستشفيات، عودة العمل بقسم العيادات الخارجية بكامل طاقتها بعد اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة نحو أعمال الرش والتطهير لمنع انتشار العدوى.وتهيب المديرية بالمواطنين اتباع قواعد الحيطة والحذر نحو تجنب التجمعات والتزام التباعد الاجتماعي وارتداء الماسكات الواقية مع المداومة على غسل اليدين بانتظام.