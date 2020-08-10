وفاة 7 أشخاص بكورونا في المستشفيات البريطانية

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، وفاة 7 أشخاص في المستشفيات، نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).ونقلت صحيفة إيفيننج ستانداراد البريطانية عن الوزارة، أن 6 من حالات الوفيات وقعت في إنجلترا بينما الحالة السابعة في أيرلندا الشمالية، ولم تقع أية وفيات في كل من ويلز وإسكتلندا.أضافت الوزارة أن إجمالي أعداد الوفيات في المستشفيات ببريطانيا وصلت إلى 34044 شخصًا، موضحة أن المرضى الذين توفوا تتراوح أعمارهم بين 65 و93 وكانوا يعانون من أمراض أخرى.وتم تسجيل غالبية الوفيات الجديدة جنوب غربي المملكة المتحدة وبلغت اليوم 4 أشخاص.