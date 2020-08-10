الجزائر تدين هجومًا إرهابيًا استهدف مدنيين في النيجر

أدانت الجزائر، اليوم الإثنين، هجوما إرهابيا استهدف مدنيين في منطقة كوري بالنيجر.وقال بيان لوزارة الشئون الخارجية الجزائرية مساء اليوم: "تدين الجزائر بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف أمس مدنيين في منطقة كوري في جنوب جمهورية النيجر، معربة عن تضامنها التام مع حكومة وشعب النيجر، وعن خالص تعازيها لعائلات ضحايا هذا العمل الإرهابي الشنيع".وأضاف البيان: أن الجزائر تجدد عزمها الراسخ على مكافحة الإرهاب، ودعم المساعي الدولية والإقليمية الرامية إلى اجتثاث هذه الآفة ودحرها.