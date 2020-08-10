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الإثنين 10 أغسطس 2020 الموافق 20 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

نيكولاس كيدج في طريقه للإفلاس بعد عمليات شراء «غريبة الأطوار»

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 09:21 م
نيكولاس كيدج
نيكولاس كيدج
منة سالم
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يواجه نجم هوليود الشهير نيكولاس كيدج، العديد من العوائق المالية التي من الممكن أن يعلن إفلاسه بسببها في الأيام المقبلة.

وحسبما أفادت صحيفة "ذا ميرور" في تقرير لها اليوم، أن الممثل البالغ من العمر 56 عامًا حقق ثروة كبيرة منذ بداية مسيرته الفنية في عام 1983، والتي تجاوزت أكثر من 150 مليون دولار، ولكن دوام الحال الحال من المحال فقد نجح "كيدج" في إهدار ملايينه على سلسلة من عمليات الشراء باهظة الثمن وغريبة الأطوار في كثير من الأحيان.

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن سوء إدارة أموال "نيكولاس كيدج" أجبره على رهن على العديد من ممتلكاته الفخمة ليصبح مديونًا، بسبب دائرة الإيرادات الداخلية التي بلغت 6.3 مليون دولار من الضرائب العقارية في عام 2009.

ومع مرور الوقت وجد "كيدج" نفسه قد أنفق الكثير من المال، مما دفعه إلى إلقاء اللوم على محاسبه ومدير أمواله في إرساله "إلى طريق الخراب المالي" دون تنبيهه إلى مخاطر وضعه الحالي بعد أن أنفق نجم هوليود أكثر من 300 ألف دولار في شراء جمجمة ديناصور يعود عمرها إلى أكثر من 67 مليون سنة، وتبين في نهاية الأمر أنها مسروقة مما دفعه إلى تسليمها لرجال الشرطة المنغوليين لإعادتها إلى مالكها الأصلي.

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