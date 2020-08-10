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الإثنين 10 أغسطس 2020 الموافق 20 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لبنان: ارتفاع الإصابات بكورونا لـ6812

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 09:20 م
كورونا
كورونا
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ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان، اليوم الإثنين، إلى 6812 إصابة بعد تسجيل 295 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى.80

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس "كورونا": أنه تم خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، تسجيل 295 إصابة جديدة بكورونا، منها 290 من بين المقيمين و5 من بين الوافدين اللبنانيين ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 6812 منذ 21 فبراير الماضي.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 80 منذ 21 فبراير الماضي.

وبلغ عدد الحالات الحرجة 37 حالة، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار فيروس "كورونا"، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 2290.

وكان مجلس الوزراء، قد أعلن في جلسة طارئة انعقدت في 15 مارس الماضي، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى 30 أغسطس الحالي.

واستأنف مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) منذ بداية أغسطس الحالي حركة الملاحة الجوية من وإلى لبنان، على أن يستقبل المطار 10% من قدرته الاستيعابية في المرحلة الأولى ليتم تقييم النتائج على واقع انتشار فيروس "كورونا".

يذكر أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا تسجل ارتفاعًا كبيرًا في الفترة الماضية.

وبدأ منذ 30 يوليو الماضي تعديل التدابير والإجراءات الوقائية لمواجهة وباء كورونا وقضت بإقفال المؤسسات الخاصة والأسواق التجارية والقطاعين التربوي والمصرفي بشكل كامل والحانات والملاهي الليلية ومراكز المؤتمرات والصالات وحدائق المناسبات ومراكز الألعاب وملاهي الأطفال والحدائق العامة والأرصفة البحرية والشواطئ العامة والمسابح الداخلية في الأندية الرياضية وصالات المسارح والسينما ومراكز الألعاب الداخلية والإلكترونية بشكل كامل.

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