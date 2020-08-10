محمد مهران: قضيت 3 أيام مع صنايعية عشان «البرنس».. ورمضان نجم بالواقع (حوار)

بداية.. حدثنا عن الجهد المبذول لتقديم شخصية "حمادة" في مسلسل "البرنس"









لماذا اخترت شخصية مثل "حمادة" لتقديمها؟

محمد سامي قدم مساحة كبيرة للممثلين.. تعليقك؟

كان هناك نجوم كبار مثل عبدالعزيز مخيون وصفاء الطوخي الكبار.. هل استفدت منهم؟

ألم تخف في المشاركة بمسلسل بطولة محمد رمضان؟

كيف رأيت المنافسة في رمضان الماضي؟

كيف رأيت الجرأة التي قدمها المسلسل وصراع الأشقاء وخاصة انتقاد البعض لها؟

انتشرت مؤخرًا فكرة الأعمال البوليسية والمخابراتية.. هل تراها دافعا لبث روح الانتماء؟





أخيرًا.. هل تغير مهران بعد الزواج؟

استطاع الفنان الشاب محمد مهران أن يثبت نفسه كممثل مختلف ومتنوع، من خلال أدواره ليس فقط في أعماله الأخيرة وأبرزها "البرنس"، الذي عرض في رمضان الماضي، بل أيضا من خلال بداياته الفنية وأدائه لتلك الأدوار التي دفعت المنتجين والمخرجين يرشحونه للأدوار الصعبة والمركبة.وشارك مهران مؤخرًا في مسلسل "البرنس"، أمام الفنان محمد رمضان وقدم شخصية "حمادة"، الشاب الذي تم سجنه نتيجة قيامه بالسرقة، وخلال الحوار التالي تحدث مهران عن تفاصيل استعداداته للشخصية وعن الصعوبات التي واجهته، بينما تطرق إلى الحديث عن نجله "زين"، وعدد من التفاصيل الأخرى في حواره لـ"الدستور".تسلسل الدور من الحب والرومانسية، والانتقال إلى شاب مستهتر يتم سجنه فترة طويلة، كان مرهقا، ولابد أن أوجه بذلك الشكر فيه إلى الأستاذ محمد سامي كمخرج ومؤلفًا للعمل، وهذا ليس شغلي، هو من جلس ووجهني ليس أنا فقط بل جميع الممثلين، وتناولت الدور بطريقة مختلفة، وعندما عرض علي الورق وعلمت أنه يعمل في مهنتين الأولى هي "سمكري"، والثانية موظف في البنك، جلست 3 أيام في منطقة المغربلين بورشة أحد أصدقائي وتعاملت كأنني صنايعي وهو ما قربني للشخصية وروحها بشكل كبير.ما الذي جعلك تصر على التواجد 3 أيام في ورشة من أجل دور "حمادة"؟من أجل أن أكون قريب من هؤلاء وقريب من مشاعرهم، وهناك مشاعر معروفة مثل الدموع والضحك وغيرها معروفة في المسلسلات، فكرة أن تقترب من الناس شئ مهم جدًا، وكنت أحب أن أصل للجمهور بشكل كبير من خلال هذا الدور.هذه الأدوار تكون الأفضل لأي ممثل يريد أن يظهر بشكل مختلف، وأعتبر هذا اجتهاد لابد أن أقوم به وهي أن أقدم أدوارا بعيدة عن شخصيتي الحقيقية، وتكون بعيدة عن التقليدية تجعلك تلك الأدوار تستكمل مسيرتك، وعرض علي الدور من محمد سامي ولم أقرأه ولم أتردد في قبوله للحظة لأنني أثق فيه بشكل كبير، تعاملنا في الحياة سويًا منذ أن كانت زوجته الفنانة مي عمر أشاركها في مسرحية "بابا جاب موز" وكان يحضر لمشاهدتها وتحدثنا كثيرًا عن الممثل وشاهدت أعماله منذ "حكاية حياة" و"آدم" و"مع سبق الاصرار" ووجدت طريقة مختلفة بكيفية تعامل المخرج مع الممثل.هل تفكر في الفنان أو بطل العمل الذي تقف أمامه؟لو شغال مع المؤلف والمخرج الصح هتلاقي نفسك واقف أمام الممثل الصحـ مثلا مع المخرج تامر محسن أتحرج أسأله مين هيمثل معايا، وهكذا المخرج محمد ياسين، والمخرجة كاملة أبو ذكري لن أسأل مين همثل قدامه ده موضوع ما يشغلنيش رقم واحد بالنسبة لي المخرج والمؤلف.فكرة البطل الأوحد بيعمل من الجلدة للجلدة انتهت تمامًا، وبنشوف ده في السينما والمسلسلات.بكل صراحة أنا خارج مستفيد من محمد سامي وفرق معي كثيرًا، وهو أكثر استفادة لي في مشروع مسلسل البرنس بالكامل.محمد رمضان نجم في الشارع جدًا، وعارف انه نجم مهم لا يقل نجومية عن النجوم اللي بنقول عليهم، وواصل للناس، رمضان نجوميته على أرض الواقع وأنا أعرفه من زمن أول مرة أعمل معه ولكني أعرفه، كان زميلي في المعهد العالي للفنون المسرحية، والمسلسل فرق معي بشكل كبير كان الناس يعرفون أنني ممثل ولكن الآن عرفوا اسمي وينادوني محمد مهران، الناس عرفت اسمي من خلال البرنس خلى الناس تشوف التتر وتعرف مين ده واسمه إيه.محمد رمضان قالي جملة لن أنساها وأكدت وجهة نظري في تلك الكلمة أنني أنافس نفسي وأضع "تارجت" لي لابد أن أتخطاه، فقال لي رمضان، "أنا بنافس الأسطورة، أنا بنافس نجاح الأسطورة".ده واقع وبنشوف صفحات الحوادث فيها أكثر من ذلك، ومفيش فكرة هتتولد جديدة محدش هيعمل فكرة دراما جديدة مش هنطلع بالاختراع فكرة التقديم والاختلاف هو الأهم.لي أحد جيراني لديه ابنه 12 عامًا، كان بيقول "نفسي أروح أموت الارهابيين وأموت هشام عشماوي"، لو الأعمال دي بتزرع الوطنية في الجيل من خلال أعمال فنية يبقى احنا عملنا حاجة مهمة ومفتقدينها.ابني "زين" عمره أربعة أشهر، نفسي أقدم حاجة في البلد حلوة عشانه، فكرة إن لما بيجيلك طفل بتحولك من منطقة شاب لرجل بتبقى حاجة منك وحد نفسك تعمله حاجة حلوة، وبالعكس رأيت أن زواجي ووجود ابني "زين" دافع بأن أنجح وأبدع بعيدًا عن حب الذات.