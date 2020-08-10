رئيس جامعة الإسكندرية يدعو منتسبيها للمشاركة فى انتخابات الشيوخ

حث الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، منتسبي الجامعة بضرورة المشاركة فى الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الانتخابى لاختيار من ينوب عنهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، التى تبدأ غدًا الثلاثاء وتستمر لمدة يومين، من أجل دعم واستقرار الحياة السياسية، وضمان إصدار التشريعات بعد دراسة وافية ومتعمقة.ولفت إلى أهمية مشاركة جميع من له حق الانتخاب فى التصويت للأفضل، واختيار أشخاص ذوى خبرات عالية وكفاءة كبيرة يسهمون فى تحقيق مستقبل أفضل للوطن من خلال دورهم المستقبلى فى اقتراح الآليات التى تساعد فى أداء المهام السياسية والقانونية، وتقديم المشورة والخبرة الجيدة لمجلس النواب.يذكر أن إجمالى عدد الناخبين بمحافظة الإسكندرية يبلغ ٤٠٥١٧٠٠ ناخب، وتضم المحافظة لجنة عامة باستاد الإسكندرية، وعدد المراكز الانتخابية ٣٩٥ مركز مقر انتخابى، و‏عدد اللجان الفرعية ٧٢٧ لجنة فرعية.