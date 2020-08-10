الذهب يهبط مع صعود الدولار لأعلى مستوى

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، من أعلى مستوى لها على الإطلاق الذي سجلته في الجلسة السابقة، مع صعود الدولار لأعلى مستوى في أسبوع، وبينما ينتظر المستثمرون اتفاقا بشأن مشروع قانون أمريكي لحزمة تحفيزية لمساعدة الاقتصاد في التعافي من جائحة فيروس كورونا.وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 2022.40 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 2072.50 دولار يوم الجمعة.ونزلت العقود الأمريكية للذهب 0.2% لتبلغ عند التسوية 2039.70 دولار للأوقية.وقال ستيفن إينس، كبير استراتيجيي السوق لدى أكسي كورب للخدمات المالية، "ارتفاع الدولار يضغط على قرارات المستثمرين، فضلا عن أن الناس سيكونون أكثر (ميلا) لجني الأرباح بعد موجة صعود بهذه الضخامة."احتمالات التصحيح كبيرة للغاية. يتوقف الأمر على رؤية السوق للدولار عموما، في ضوء أن التصعيد التجاري بين الولايات المتحدة والصين في صالح الدولار نوعا ما."وقفزت الفضة بما يصل إلى 3.9% قبل أن تقلص مكاسبها إلى 1.9% عند 28.82 دولار للأوقية.وصعد البلاتين 1.7% إلى 977.64 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ العشرين من فبراير عند 1002.25 دولار.وارتفع البلاديوم 1.6% إلى 2212.20 دولار للأوقية.