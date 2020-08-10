رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 10 أغسطس 2020 الموافق 20 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الذهب يهبط مع صعود الدولار لأعلى مستوى

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 09:01 م
الذهب
الذهب
وكالات
طباعة
تراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، من أعلى مستوى لها على الإطلاق الذي سجلته في الجلسة السابقة، مع صعود الدولار لأعلى مستوى في أسبوع، وبينما ينتظر المستثمرون اتفاقا بشأن مشروع قانون أمريكي لحزمة تحفيزية لمساعدة الاقتصاد في التعافي من جائحة فيروس كورونا.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 2022.40 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 2072.50 دولار يوم الجمعة.

ونزلت العقود الأمريكية للذهب 0.2% لتبلغ عند التسوية 2039.70 دولار للأوقية.

وقال ستيفن إينس، كبير استراتيجيي السوق لدى أكسي كورب للخدمات المالية، "ارتفاع الدولار يضغط على قرارات المستثمرين، فضلا عن أن الناس سيكونون أكثر (ميلا) لجني الأرباح بعد موجة صعود بهذه الضخامة.

"احتمالات التصحيح كبيرة للغاية. يتوقف الأمر على رؤية السوق للدولار عموما، في ضوء أن التصعيد التجاري بين الولايات المتحدة والصين في صالح الدولار نوعا ما."

وقفزت الفضة بما يصل إلى 3.9% قبل أن تقلص مكاسبها إلى 1.9% عند 28.82 دولار للأوقية.

وصعد البلاتين 1.7% إلى 977.64 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ العشرين من فبراير عند 1002.25 دولار.

وارتفع البلاديوم 1.6% إلى 2212.20 دولار للأوقية.

موضوعات متعلقة

انفجار قوي يهز بالتيمور الأمريكية (فيديو)

اعترافات شويكار.. سر زواجها من فؤاد المهندس وإعجابها بزوجة أبيها

تفاصيل جديدة عن طالب الـ99 % المتوفى بحادث مرورى فى كفر الشيخ

بالتفاصيل.. أماكن ومواقيت تصويت الوزراء في انتخابات الشيوخ

الصور

image description

عبدالله السعيد يدخل «نادي المئة»

image description

جمهور مصطفى حفناوى يودعه إلى مثواه الأخير

image description

أحد «غواصين الخير»: غياب الوعي سبب ارتفاع حالات الغرق (فيديو)

image description

بالصور.. حفل «بغدادي باند» بدار الأوبرا المصرية

image description

بالصور.. حفل على الحجار بدار الأوبرا المصرية

الأكثر قراءة

صاحب صورة الغش الجماعى بامتحانات الثانوية: جبت 96%.. و«التعليم» ترد

الإطاحة بوزير الدفاع الإثيوبي ومسئولين آخرين من الحزب الحاكم

أول فيديو لتشييع جثمان «اليوتيوبر» مصطفى حفناوى

الإيجار القديم.. صراع بين الملاك والمستأجرين وتحرك من البرلمان

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

اعترافات شويكار.. سر زواجها من فؤاد المهندس وإعجابها بزوجة أبيها

رفضت مغادرة مصر وشاركت في 158 فيلمًا.. لعنة ابنة شقيق رئيس تركيا

برقية تحذير.. سر مقاطعة نور الشريف لـ محمد خان

«تحجبت وشيدت مسجدًا للأخوات».. كيف انضمت نوال السعداوي للإخوان؟

نجم الساعة

«منسي حيّ ميتنسيش».. جرافيتي شهيد «البرث» يُزين مدينة 15 مايو (فيديو)

منوعات

موعد بداية العام الدراسي الجديد فى المدارس 2020- 2021

رابط المصرية للاتصالات الرسمي للاستعلام عن فاتور التيلفون الأرضي لشهر أغسطس

كيفية الحصول على دراجة وزارة الشباب والرياضة؟

باحثون يعثرون على أدوات حجرية عمرها 8000 عام بسلطنة عمان واليمن

مقالات الرأي
ماجد حبته
الجنسية التركية.. تجنيس وتنجيس
د. منى حلمى
قصائد غير رومانسية.. الله فى قلوب البشر
مؤمن المحمدي
جبرائيل تلحمى
د. رائد العزاوى
أحمد منصور.. عرَّاب الكذب فى «الجزيرة»
المزيد

الثقافة

«أنا العريس» يواصل عروضه على قاعة صلاح جاهين بالبالون

وزيرا الثقافة والتعليم: بنك المعرفة مبادرة لإعادة بناء إدراك المجتمع

كورونا يعطل تزويد منافذ هيئة الكتاب بالإصدارات الحديثة

خيري حسن يطالب بفصل إبراهيم رضوان من اتحاد الكتاب