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الإثنين 10 أغسطس 2020 الموافق 20 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عبدالله السعيد يدخل «نادي المئة»
الإثنين 10/أغسطس/2020 - 08:53 م
عبد الله السعيد
تصوير : أحمد حسن
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