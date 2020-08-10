البرازيل: لا ننكر أو نخفى معلومات بشأن غابات الأمازون

قال نائب الرئيس البرازيلي، خلال مشاركته في الاجتماع الإيبيري الأمريكي للسلطة القضائية، إن جهود تعزيز السياسات ضد إزالة الغابات بشكل غير قانوني في الأمازون أمر أساسي لتحديث الاقتصاد البرازيلي.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن موراو قوله:"نحن لا ننكر ولا نخفي معلومات بشأن خطورة الموقف، لكننا أيضا لا نقبل الروايات المبسطة أو المتحيزة".وتابع موراو أن الحكومة قد تمدد قانون الضمان والنظام في منطقة الأمازون حتى 31 ديسمبر 2022، موضّحًا أن "احتواء عمليات إزالة الغابات لن يكون كافيًا، نحن بحاجة إلى مراقبة ذلك بطريقة أكثر عقلانية وفعالية".أضاف نائب الرئيس البرازيلي أن هناك رجال أعمال مهتمون باستكشاف الأمازون بطريقة مستدامة ومن الضروري وضع إطار تنظيمي وأمن قانوني، ويمكن فقط للتحالف الواسع بين القطاعين العام والخاص أن يطلق المبادرات في المنطقة".وقال موراو أيضًا إن الحكومة ملتزمة بالموافقة على الإصلاح الضريبي في الكونجرس وإجراءات لتحديث الإدارة العامة.أضاف أن هذه هي الإجراءات التي تضع الأساس لدورة النمو الاقتصادي بقيادة الاستثمار الخاص وتدخل أقل من جانب الدولة.