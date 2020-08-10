62 وفاة و1988 إصابة جديدة بكورونا في تشيلي

أعلنت وزارة الصحة في تشيلي، تسجيل 62 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد اليوم، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن عدد الإصابات المؤكدة الجديدة بالفيروس المميت بلغ 1988 حالة.وبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس الفتاك في البلاد 375 ألفا و44 حالة، أما إجمالي الوفيات فقد بلغ 139ر10، وبلغ عدد المتعافين 342ر347 حالة.