«الري»: مستعدون للتفاوض حول اتفاق ملزم لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة

قالت وزارة الموارد المائية والري إن مصر شاركت اليوم الإثنين فى الاجتماع الثلاثى الخاص بالتفاوض حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى.وأضافت في بيان أن الجانب المصرى أعرب فى بداية الاجتماع عن الاستعداد لاستئناف التفاوض على أساس مخرجات القمة الإفريقية المصغرة التى عُقدت فى ٢١ يوليو وكذا مخرجات الاجتماع الوزارى يوم ٣ أغسطس الجارى والتى تقضى بالتفاوض حول اتفاق ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.وأوضحت أنه فى إطار الطلب السودانى بتأجيل الاجتماعات لمدة أسبوع لاستكمال التشاور الداخلى نظرًا للتطورات التي شهدتها المفاوضات في الآونة الأخيرة والخطابات المتبادلة بين الأطراف المشاركة في المفاوضات فيما يتعلق بتغيير أجندة التفاوض، فقد تم الاتفاق على رفع الاجتماع لمدة أسبوع على أن يتم التشاور بين الوزراء لتحديد جدول الأعمال ومستوى المشاركة فى الاجتماع القادم.