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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

«مريم المصرية.. رؤية أخرى للسيدة العذراء» «5»

محمد الباز يكتب: التجلى على كنائس الفقراء

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 08:09 م
محمد الباز
محمد الباز
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يمكننى– كما يمكنك أيضًا- أن نستسلم ببساطة لما يتردد عن معجزة تجلى العذراء مريم عليها السلام فى مصر، وهو التجلى الذى يأتي غالبًا فى الأوقات المأزومة والظروف الصعبة والأحوال القاسية التى تلفها المعاناة، تلك التى ينتظر فيها الموجوعون من ينظر إليهم ويحنو عليهم ويخفف أحمالهم الثقيلة، فإذا بها وبدون مقدمات أو إلحاح فى الدعوة تطل عليهم قائلة للجميع: أنا معكم.
الاستسلام هنا مريح جدًّا، سيمنحنى بعضًا من إعجابكم... وسيمنحكم بعضًا من راحة الضمير.

لكن من قال إننى أبحث عن الإعجاب؟ أنا أسعى وراء حوار مع عقولكم دون تجاهل بالطبع لما يسكن قلوبكم من أحلام، نختلف ونتفق، نتحاور ونتجادل، نصرخ فى وجوه بعضنا البعض محتجين ورافضين ومستعرضين ما لدينا من حجج وتفسيرات وتبريرات، لكننا لا نفترق أبدًا، لأننا نبحث عن طريق واحد يضمنا، نعرف أنه يسعنا جميعًا، لو قررنا ذلك.

هو الطريق نفسه الذى لا يجب أن نلتفت عنه أو نتركه يتفلت من بين أيدينا. تنتظرون منى أن أقول لكم مثلًا إن تجليات العذراء الكثيرة التى سجلتها الذاكرة المصرية وكان أشهرها تجليها على كنيسة العذارء بالزيتون فى العام 1968 بعد هزيمة تجرع فيها المصريون طعم العلقم، استطاعت أن تجمع ا...

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