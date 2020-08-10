طريقة معرفة مقر لجنتك وخطوات التصويت فى انتخابات الشيوخ

نظمت الهيئة الوطنية للانتخابات إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ في يومي 11 و12 أغسطس في شروط وتعليمات احترازية لحماية المواطنين من أي أوبئة أو أمراض تعرض حياتهم للخطر، كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات ضرورة ارتداء الكمامة للمصوتين كما أضافت على وجود شخص يقوم بكشف الحرارة للأفراد قبل دخول لمقر اللجنة."الدستور" ترصد في السطور التالية خطوات التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ:1- عليك معرفة مقر لجنتك الانتخابية التي ستقوم بإجراء الانتخابات بها عبر الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg2- قم بإدخال الرقم القومي الخاص بك.3- التوجة لمقر لجنتك وتأكد من وجود اسمك بالقائمة وتأكد من الذهاب مرتدي الكمامة.4- تقديم بطاقتك الشخصية ولا يشترط أن تكون سارية.5- يأخذ الناخب جانبًا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأي في اللجنة الفرعية.6- يكون مرشحو القوائم في بطاقة مستقلة عن مرشحين الفردي.7- وضع البطاقتين مطويتين إحداهما في الصندوق الخاص بالفردي والأخرى بالقائمة.8- توقيع الناخب جوار اسمه في كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه.9- توقيع أمين اللجنة في الخانة المخصصة له بكشوف الناخبين.