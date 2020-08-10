سكرتير عام الوفد ينفي فصل «الفقي» و«ماجدة صالح»

نفى النائب فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد، ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار تتناول قرار فصل كل من "محمد الفقي، وماجدة صالح" من عضوية الحزب.وأكد "بدراوي" أن الأمر ما زال قيد التحقيق، ولم تصدر أية قرارات نهائية بخصوص العضوين، وأن ما يتم تداوله هو عارٍ تمامًا من الصحة.ووجه سكرتير عام حزب الوفد بضرورة تحري الدقة في نشر وتداول الأخبار، منعًا للغط وإثارة البلبلة سواء فيما يخص الشأن الداخلي لبيت الأمة أو الوطن، لمنع إثارة الفتن والشائعات.