«الشعب الجمهورى» بالقليوبية يشكل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات الشيوخ

أعلنت أمانة القليوبية لحزب الشعب الجمهورى برئاسة الدكتور جمال حجاج الأمين العام للحزب بالمحافظة، أن الحزب سيبدأ فى انعقاد غرفة العمليات الدائمة على مدار انتخابات مجلس الشيوخ بدءا من صباح غد الثلاثاء؛ لمتابعة ورصد كل ما يحدث خلال إجراء العملية الانتخابية بالقليوبية.وقال الدكتور جمال حجاج الأمين العام للحزب بمحافظة القليوبية، إن أمناء الحزب بالمراكز والأقسام والوحدات الحزبية سيتم فتح اتصال مباشر ودائم معهم على مدار الأيام القادمة؛ لمتابعة كل أحداث العملية الانتخابية ورصد الشارع السياسى ومتابعة دعم مرشحى تحالف القائمة الوطنية.وأضاف الدكتور جمال حجاج، إن غرفة العمليات ستبدأ أعمالها من الغد ومستمرة فى عملها حتى إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ، ونتابع من خلال أعضاء الحزب ومقراتنا فى المحافظات سير العملية الانتخابية والتسهيل على الناخبين البحث عن مقراتهم الانتخابية وإزالة العقبات أمامهم، كما سيتم تشكيل فرق عمل تطوعية من شباب الحزب لمساندة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة خلال عملية الإدلاء بأصواتهم أمام اللجان.وأوضح الحسين عبدالفتاح أمين تنظيم حزب الشعب الجمهورى بالقليوبية، إننا نعول على الشعب المصرى كله الكثير من الأمور المرتبطة بالاستحقاق الانتخابى، وذلك لاستكمال مسيرة العطاء والإخلاص للوطن وذلك بالخروج بكثافة والمشاركة يومي الانتخابات في هذا العرس الديمقراطي.وأكد الحسين عبدالفتاح، أن غرفة العمليات تختص بإدارة العملية الانتخابية واقتراح ما تراه مناسبًا لدعم مرشحى الحزب، إضافة إلى التواصل مع فريق الغرفة من أعضاء الحزب المتواجدين داخل لجان الاقتراع فى كل الأمور التى تخص العملية الانتخابية، لافتًا إلى أن هناك متابعة مستمرة مع الغرفة المركزية لحزب الشعب الجمهورى.وناشد على ضرورة التأكد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وإجراء أعمال التطهير والتعقيم أثناء التواجد أمام اللجان؛ للحفاظ على صحة وسلامة الجميع وتحقيق أعلى درجات السلامة والأمان أثناء سير العملية الانتخابية، وكذلك متابعة مواعيد فتح وغلق اللجان؛ لاستقبال الناخبين ورصد معدلات التصويت اليومية ساعة بساعة.