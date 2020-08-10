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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحمد فلوكس يهاجم الفنانين بعد وفاة حفناوي: «بياخدوا اللقطة»

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 07:48 م
أحمد فلوكس
أحمد فلوكس
أحمد عارف
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شن الفنان أحمد فلوكس، هجومًا على الوسط الفني، ونقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، بسبب وفاة اليوتيوبر الشهير مصطفى حفناوي، إثر إصابته بجلطة في المخ، أدت إلى وفاته صباح اليوم، بعد دخوله في غيبوبة امتدت لأسبوع داخل أحد المستشفيات.

جاء ذلك من خلال مقطع فيديو بثه "فلوكس"، عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، قال خلاله إنه يتواجد منذ فترة خارج البلاد، وتابع قصة الراحل مصطفى حفناوي مؤخرًا، خلال إصابته بجلطة فى المخ، ومكوثه داخل المستشفى لتلقي العلاج من خلال زيارة الفنان تامر حسني لحفناوي.

وهاجم فلوكس، هاني شاكر قائلًا: "اللى عرف الناس أزمة مصطفى حفناوي داخل المستشفى هو تامر حسني، وتساءل هل تامر حسني هو النقيب ولا أنت يا أستاذ هاني شاكر، لماذا خرجت بعد وفاته كتبت قلبي وجعني عليه ونعيته، ولم تتحرك أثناء تواجده فى المستشفى".

كما هاجم فلوكس، زملاءه فى الوسط الفني قائلًا: "الأساتذة اللى بتكتب الله يرحمه «اتقوا الله» كفاية متاجرة بالبني آدمين، محدش فكر يساعده أو يزوره وقت ما كان مريض، ومحدش فكر يخليه يمثل لما كان مصطفى بيلف بين الكرافانات علشان ياخد دور فى فيلم أو مسلسل"، مضيفا: "كل الناس دلوقتي بتاخد اللقطة".

واختتم فلوكس، الفيديو قائلًا: «مش كنتوا زعلانين عليه طيب روحوا ابنوا جامع باسمه ما دام إنتوا رجالة أوي كده».

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