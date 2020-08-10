مستقبل وطن: الشعب ملزم بالمشاركة في انتخابات الشيوخ

حث سعيد هندي، أمين أمانة دار السلام بحزب مستقبل وطن، فى محافظة القاهرة، الناخبين على ضرورة المشاركة والإدلاء بصوتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، والتي تنطلق غدًا الثلاثاء.وقال أمين الحزب بدار السلام، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن الشعب المصري كله ملزم بالمشاركة في تلك الاستحقاقات الانتخابية والنزول بقوة للإدلاء بصوته في الانتخابات، فهي تعد واجبا وطنيا ونداء للوطن لأبنائه، ومن ثم وجبت المشاركة وتلبية الدعوة.وأكد أن اختيار الناخبين للمرشحين أثناء عملية التصويت، سينتج عنه مجلس الشيوخ، وأي كيان في الدولة المصرية الحديثة تكون له صلاحيات واختصاصات، فضلا عن أن مجلس الشيوخ لا بد أن يكون مرشحوه على درجة من التخصص والخبرة والكفاءة، وبالتالي بالاختيار لا بد أن يكون على قدر كبير من المسئولية والوعي والمعرفة الجيدة للمرشح.ولفت إلى أهمية مجلس الشيوخ حيث يمثل خطا جديدا للدفاع عن الدولة واستكمال لخطواتها نحو تحقيق كافة الحقوق الدستورية في مختلف المجالات، لاسيما أنه يختص بدراسة واقتراح كل ما يتعلق بتوطيد دعائم الديمقراطية والحقوق والواجبات والمقومات الأساسية للمجتمع، وكل ما يتعلق بالحقوق والواجبات والحريات، كما يؤخذ رأيه في مشروع الخطة العامة لـ"مشروع التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، وكذلك في معاهدات الصلح والتحالف، وأي معاهدات تتعلق بحقوق السيادة ومشروعات القوانين المكملة للدستور.