اتصالات البرلمان: خطة مع الثقافة والتعليم لمواجهة المواقع المشبوهة

أكد النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن البرلمان كجهة تشريعية ورقابية أنجز تشريعات مهمة لمواجهة انتشار المواقع الإلكترونية المضللة، وذلك بخروج قانون الجريمة الإلكترونية، والذى يواجه الصفحات والمواقع التى تحدثت عنها غادة وإلى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكاتب الأمم المتحدة بفيينا، والتى أعلنت عن رصد من مارس إلى يونيو 9000 موقع إباحى يستغل الأطفال جنسيا، مستغلا فترة العزل جراء فيروس كورونا.وقال: لفت رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، فى تصريحات صحفية، إلى أن الأزمة تتمثل فى أن الإقبال على هذه الصفحات والمواقع هو الأكثر والأعلى وتسجل نسب مشاهدة مرتفعة عن غيرها، مشيرًا إلى أن مصر تنبهت لهذا الخطر وتصدت له بقوة بالقبض على عدد ممن مارسوا ذلك ومحاكمتهم وفق ما نص عليه فى قانون الجريمة الإلكترونية.وشدد على أن الدولة تدرك أنها على وشك التحول لمجتمع رقمى خلال شهور قليلة قادمة، حيث تم إنجاز 70% من البنية والجاهزية، وهناك سلبيات من المواطنين ومستخدمى السوشيال ميديا فى مصر.واعتبر رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان أن مواجهة ذلك تم مناقشته فى لقاء للجنة بالفيديو كونفرنس مع وزير الاتصالات، وتم الاتفاق على أن يكون هناك صفحات ومنشورات توعية على المواقع الالكترونية سيتم بثها على نطاق واسع لحماية أطفالنا وشبابنا من ذلك، هذا بجانب ما يتم من حظر دورى للصفحات المشبوهة، والتى تحمل محتوى غير لائق يقوم به الجهاز القومى للاتصالات بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للإعلام.وأوضح أن خطر المواقع الإلكترونية المشبوهة يتمثل أيضًا فى أن الدول الداعمة للإرهاب تعمل فى التركيز عليها بمصر على وجه الخصوص، لتضليل عقول شبابها، وهو ما يستلزم هنا تفعيل دور الأسر والرقابة على أبنائهم.وأشار إلى أنه تم الاتفاق على استراتيجة تتبناها وزارة الاتصالات لمواجهة هذا المخطط وسلبيات السوشيال ميديا، على أن يكون هناك خطة مشتركة مع وزارات الثقافة والتعليم لخلق مواد مبتكرة وفعالة تسهم فى سد الفراغ بتعزيز الثقافة والهوية الوطنية والتوعية من مخاطر هذه المواقع.وكانت غادة والى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكاتب الأمم المتحدة بفيينا قد قالت إن 30% من الأطفال فى العالم يتم استغلالهم، وأضافت فى لقاء ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، فى أول ظهور إعلامى لها عقب توليها المنصب، أنه من مارس إلى يونيو تم رصد 9000 موقع إباحى يستغل الأطفال جنسيا، مستغلا فترة العزل جراء فيروس كورونا.