علي باباجان لـ أردوغان: «المريض لا ينكر مرضه»

رد علي باباجان، رئيس حزب الديمقراطية والتقدم "ديفا" ووزير الاقتصاد الأسبق، على تصريحات الرئيس التركي، اليوم الإثنين، حول أن تركيا لا تمر بأي أزمة اقتصادية، قائلًا: "المريض لا ينكر مرضه".وأشار باباجان، إلى أن تركيا تتم إدارتها بشكل سيئ، وأن الطريقة الوحيدة لإنقاذ ما تبقى هي الإطاحة بالحكومة الحالية، مشددًا على أنه لا حل لمشكلات تركيا دون تغيير الحكومة، وفقًا لما أوردته قناة العربية.وتابع باباجان: "صندوق الثروة الذي أسسه أردوغان يحمل الأجيال ديونا بـ60 مليار دولار".وتأتي تصريحات باباجان، في الوقت الذي يتجاهل فيه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مشاكل الاقتصاد وأزمة الليرة وارتفاع معدلات البطالة.يذكر أن أردوغان، كان قد أنكر أن البلاد تمر بأزمة اقتصادية، مبررًا أن البلاد تشهد ارتفاعا في مبيعات الغسالات والثلاجات، قائلًا: "عندما أنظر إلى مبيعات الثلاجات في عام 2002، أجد أنها وصلت إلى مليون و88 ألف ثلاجة، وفي العام 2017 وصلت إلى 3 ملايين و170 ألف ثلاجة، وفي العام 2019 وصلت إلى 2 مليون و480 ألف ثلاجة".وأضاف: "أما عن مبيعات الغسالات فقد وصلت في عام 2002 إلى 824 ألف غسالة، وفي عام 2019 وصلت إلى 2 مليون و20 ألف غسالة، أما عن غسالات الأطباق فقد وصلت مبيعاتها إلى 280 ألفا في عام 2002، وبلغت 2 مليون و32 ألف غسالة أطباق في عام 2019".