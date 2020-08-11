بعد وفاة مصطفى حفناوى.. هذه العوامل تزيد من حدوث «جلطة المخ»

انتشر في الفترة الأخيرة حالات الموت بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية أو "جلطة المخ"، ومنهم العديد من المشاهير، ويرجع ذلكأحيانا نتيجة التشخيص الخاطىء وعدم السرعة في عمل الإسعافات اللازمة، كان أخرهم اليوتيوبر مصطفى حفناوي الذي توفى أمس الإثنين بسبب إصابته بـ"جلطة المخ".لذا يجيب الدكتور محسن عبدالحي استشاري أمراض القلب عن العوامل التي تزيد من خطورة حدوث الجلطة، مؤكدًا أن هناك العديد من عوامل الخطر والتي تنذر بحدوث نوبةٍ قلبيةٍ خطيرةٍ، ولكن وعلى الرغم من خطورتها إلا أنه يمكن السيطرة عليها والتحكم بها، حيث يتم ذلك من خلال تحفيز أنفسنا باتباع عادات صحية سليمة خالية من المواد السامة والمضرة بالصحة.وأوضح أنه من هذه المواد أو العوامل الخطرة:- التدخين.- ارتفاع ضغط دم.- ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.- زيادة الوزن والبدانة.- اتباع نظام غذائي غير صحي (كتناول أطعمة تحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون المشبعة والكوليسترول والصوديوم).- عدم ممارسة الرياضة والروتين اليومي الممل.- ارتفاع نسبة السكر في الدم بسبب مقاومة الأنسولين.كما أوضح أن هناك بعض العوامل الخطيرة مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة السكر في الدم، ويمكن أن يحدثا معًا وعادة ما يطلق عليها اسم "متلازمة التمثيل الغذائي".