رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 11 أغسطس 2020 الموافق 21 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بعد وفاة مصطفى حفناوى.. هذه العوامل تزيد من حدوث «جلطة المخ»

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 07:03 ص
مصطفى حفناوى
مصطفى حفناوى
مرام سعيد
طباعة
انتشر في الفترة الأخيرة حالات الموت بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية أو "جلطة المخ"، ومنهم العديد من المشاهير، ويرجع ذلك
أحيانا نتيجة التشخيص الخاطىء وعدم السرعة في عمل الإسعافات اللازمة، كان أخرهم اليوتيوبر مصطفى حفناوي الذي توفى أمس الإثنين بسبب إصابته بـ"جلطة المخ".

لذا يجيب الدكتور محسن عبدالحي استشاري أمراض القلب عن العوامل التي تزيد من خطورة حدوث الجلطة، مؤكدًا أن هناك العديد من عوامل الخطر والتي تنذر بحدوث نوبةٍ قلبيةٍ خطيرةٍ، ولكن وعلى الرغم من خطورتها إلا أنه يمكن السيطرة عليها والتحكم بها، حيث يتم ذلك من خلال تحفيز أنفسنا باتباع عادات صحية سليمة خالية من المواد السامة والمضرة بالصحة.

وأوضح أنه من هذه المواد أو العوامل الخطرة:

- التدخين.
- ارتفاع ضغط دم.
- ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.
- زيادة الوزن والبدانة.
- اتباع نظام غذائي غير صحي (كتناول أطعمة تحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون المشبعة والكوليسترول والصوديوم).
- عدم ممارسة الرياضة والروتين اليومي الممل.
- ارتفاع نسبة السكر في الدم بسبب مقاومة الأنسولين.

كما أوضح أن هناك بعض العوامل الخطيرة مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة السكر في الدم، ويمكن أن يحدثا معًا وعادة ما يطلق عليها اسم "متلازمة التمثيل الغذائي".

موضوعات متعلقة

بعد وفاة مصطفى حفناوى.. هذه العوامل تزيد من حدوث «جلطة المخ»

الفيضانات تقتل 30 شخصًا وتدمر قرابة 4000 منزل فى 4 أيام بالسودان

بالتفاصيل.. أماكن ومواقيت تصويت الوزراء في انتخابات الشيوخ

هل تتعرض مصر لموجة كورونا الثانية؟.. متحدث «الصحة» يجيب

الصور

image description

عبدالله السعيد يدخل «نادي المئة»

image description

جمهور مصطفى حفناوى يودعه إلى مثواه الأخير

image description

أحد «غواصين الخير»: غياب الوعي سبب ارتفاع حالات الغرق (فيديو)

image description

بالصور.. حفل «بغدادي باند» بدار الأوبرا المصرية

image description

بالصور.. حفل على الحجار بدار الأوبرا المصرية

الأكثر قراءة

إصابة «اليوتيوبر» مى ماهر بجلطة فى الرئة

صاحب صورة الغش الجماعى بامتحانات الثانوية: جبت 96%.. و«التعليم» ترد

اشتباكات عنيفة فى إثيوبيا وسقوط عشرات القتلى والجرحى

الإيجار القديم.. صراع بين الملاك والمستأجرين وتحرك من البرلمان

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

فنان كبير مات مرتين.. تفاصيل اختيار «الأب تاجر المخدرات» في فيلم «الكيف»

عمرٌ من الصراعات والدمار.. هكذا بدأت الحياة المأسوية للبنانيين

تفاصيل العلاقة الغامضة بين نور الشريف ويوسف شاهين.. «قال له: إنت حمار»

الحلم المفقود لـ أحمد زكي.. سر عدم تقديم أهم أفلامه «عن الخمارات الشعبية»

نجم الساعة

فنان كبير مات مرتين.. تفاصيل اختيار «الأب تاجر المخدرات» في فيلم «الكيف»

منوعات

الأوراق المطلوبة لعمل تظلم الثانوية العامة 2020

ميرور: دوقة كامبريدج لم تقدم الدعم الكافي لميجان ماركل

موعد بداية العام الدراسي الجديد فى المدارس 2020- 2021

رابط المصرية للاتصالات الرسمي للاستعلام عن فاتور التيلفون الأرضي لشهر أغسطس

مقالات الرأي
ماجد حبته
الجنسية التركية.. تجنيس وتنجيس
د. منى حلمى
قصائد غير رومانسية.. الله فى قلوب البشر
مؤمن المحمدي
جبرائيل تلحمى
د. رائد العزاوى
أحمد منصور.. عرَّاب الكذب فى «الجزيرة»
المزيد

الثقافة

نورا ناجى تناقش «أطياف كاميليا» على «النيل الثقافية».. غدًا

صفاء النجار تناقش «الدرويشة» بمنتدى بتانة.. الخميس

«أنا العريس» يواصل عروضه على قاعة صلاح جاهين بالبالون

وزيرا الثقافة والتعليم: بنك المعرفة مبادرة لإعادة بناء إدراك المجتمع