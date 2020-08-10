نوال الزغبي عن استقالة حسان دياب: «عقبال الباقيين»

علقت الفنانة نوال الزغبي على إعلان استقالة حسان دياب رئيس الوزراء اللبناني.وكتبت نوال الزغبي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «حسان دياب استقال.. عقبال الباقيين».وقدم حسان دياب رئيس الحكومة اللبنانية استقالة حكومته إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، على خلفية انفجار مرفأ بيروت والأحداث التي تلته، حيث قدم عدد من أعضاء الحكومة والبرلمان استقالتهم احتجاجا على ما وصفوه بفساد الطبقة السياسية.