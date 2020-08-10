نصائح لتفادي عدوى كورونا خلال التصويت في انتخابات الشيوخ

تنطلق غدًا انتخابات مجلس الشيوخ وسط تفشي وباء فيروس كورونا، ولذلك نقدم لكم بعض النصائح والإجراءات الاحترازية عند النزول لإجراء الانتخاب التي تقام على مدار يومين.نصائح لتفادي عدوى كورونا في زحام الانتخابات بحسب منظمة الصحة العالمية:- تجنب الاقتراب من الأشخاص، والوقوف في طوابير تأدية الأصوات بمسافة لا تقل عن المتر "3 أقدام" خاصة بين الأشخاص الذي لم يرتدوا الكمامات أو يظهر عليهم أعراض الكورونا.- غسل الأيدي لمدة 20 ثانية على الأقل بعد الانتهاء من الانتخاب واستخدام الكحول أو الجل المطهر.- محاولة النزول في أوقات غير مزدحمة، ونزول الأسر المكونة من أفراد كثيرة على فترات.- التواجد في أماكن تهوية، ومحاولة التحرك بانتظام داخل اللجنة الانتخابية.- عند المعاناة من الحمى والسعال وصعوبة التنفس، يجب استشارة الطبيب قبل النزول لتأدية الانتخابات، حيث إنه يمكن أن تكون مصابا بعدوى كورونا أو عدوى فيروس كورونا وتؤدي المخالطة للآخرين في انتشار الفيروس بكثرة.- عند العطس أو السعال أثناء التواجد باللجنة الانتخابية يجب تغطية الفم والأنف؛ لمنع انتشار الجراثيم والفيروسات، واستخدام الكحول فور الانتهاء.