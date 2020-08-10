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الإثنين 10 أغسطس 2020 الموافق 20 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كندا تعرب عن قلقها إزاء التطورات فى بيلاروسيا

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 07:38 م
وزير الخارجية فرانسوا-
وزير الخارجية فرانسوا- فيليب شامبين
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أعربت الحكومة الكندية، الإثنين، عن بالغ قلقها بالغ إزاء أعمال العنف والإجراءات التي اتخذتها السلطات البيلاروسية في أعقاب الانتخابات الرئاسية التي جرت بالأمس والتي أفادت أن شخصًا واحدًا على الأقل قد قتل، مطالبة حكومة بيلاروسيا إلى ضبط النفس.

قال وزير الخارجية فرانسوا- فيليب شامبين في بيان للخارجية الكندية: "لقد أظهر شعب بيلاروس رغبته في الديمقراطية من خلال حشده غير المسبوق على مدى الأسابيع القليلة الماضية، وتعتبر الانتخابات الحرة والنزيهة والشاملة ضرورية لأي ديمقراطية فاعلة. وقبل الانتخابات، أعربت كندا عن قلقها إزاء اعتقال مرشحي المعارضة المدونين والناشطين البيلاروسيين البارزين لمشاركتهم في الاحتجاجات السلمية، ندعو حكومة بيلاروسيا إلى ضبط النفس ودعم احترام حقوق الإنسان".

كانت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية في بيلاروسيا ليليا يرموشينا، قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، أنه وفقا للنتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التي أجريت أمس فقد حصل الرئيس الحالي للبلاد ألكسندر لوكاشينكو على نسبة 80.23 % من الأصوات.

وبعد إغلاق مراكز التصويت عبر البلاد، اندلعت في العاصمة البيلاروسية وعدة مدن أخرى احتجاجات تحولت إلى اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن.

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