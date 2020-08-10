6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في فيتنام

أعلنت الحكومة الفيتنامية، الإثنين، عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في البلاد، خلال الـ24 ساعة الماضية.وجاء في بيان الحكومة، الذي نشر على بوابة المعلومات الرسمية التابعة لها، أن 5 حالات جديدة على صلة ببؤرة الإصابات في مدينة دا نانج، بينهم مصابان من عمال الرعاية الصحية، والباقي من سكان دا نانج الموضوعين في الحجر الصحي، الذين تلقوا العدوى من أقاربهم الذين أدخلوا إلى المستشفيات خلال الأيام الماضية، وبذلك يبلغ إجمالي عدد الإصابات المسجلة في فيتنام الآن 847 شخصًا.يذكر أن الموجة الثانية في فيتنام لتفشي فيروس كورونا بدأت في يوليو، في مدينة دا نانج الساحلية بعد أكثر من ثلاثة أشهر من تسجيل آخر إصابة قبل ذلك داخل فيتنام.