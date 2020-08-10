«البيئة» تبدأ الفتح التدريجي للمحميات الطبيعية

قال محمد سالم رئيس قطاع المحميات بـ«البيئة»، إن الوزارة تنفذ توجهات مؤسسات الدولة الصحية والسياسية للحفاظ على سلامة المواطنين، وبدأت في الفتح التدريجي بمحميات جنوب سيناء والبحر الأحمر، لأنهم أقل عددًا من الإصابات بفيروس كورونا.وأضاف رئيس قطاع المحميات بوزارة البيئة خلال تصريح لـ«الدستور» أنهم يتبعون الإرشادات الوقائية داخل المحميات والإجراءات الاحترازية بمنع دخول المحميات دون كمامة، وتزويد المحميات بأجهزة للكشف الحراري، ومواد تعقيم لمنع ظهور أو انتشار الفيروس بين الزوار، ومراعاة التباعد الاجتماعي بينهم.وأكد «سالم» أنه يتم تطوير البنية التحتية لجميع المحميات وتهيئتها لاستقبال الزوار وسط إجراءات وقائية مشددة، وسيتم فتح باقي المحميات مع بداية شهر سبتمبر، حفاظًا على سلامة الزوار.