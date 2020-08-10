«رحمي» يوجه بتوفير كراسي متحركة لكبار السن وأصحاب الهمم في «الشيوخ»

وجه محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، بتوفير سبل الراحة للناخبين الذين سيدلون بأصواتهم خلال انتخابات مجلس الشيوخ غدًا الثلاثاء، وكانت الكراسي المتحركة لمساعدة كبار السن وأصحاب الهمم.كما وجه رؤساء المدن بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وتعقيم وتطهير اللجان أثناء الانتخابات مع مراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين وإلزامهم بارتداء الكمامات أثناء الإدلاء، بأصواتهم مع وجود أدوات التطهير داخل المقار الانتخابية، بالإضافة إلى زيادة عدد الترابيزات باللجان حتى تم العملية الانتخابية بالشكل الحضاري.