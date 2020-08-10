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الإثنين 10 أغسطس 2020 الموافق 20 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

نقيب السياحيين يطالب بفتح النوادي الصحية بالفنادق

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 07:34 م
باسم حلقة نقيب السياحيين
باسم حلقة نقيب السياحيين
فاتن غلاب
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طالب باسم حلقة نقيب السياحيين، الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بسرعة فتح النوادي الصحية SPA بالفنادق، حفاظًا على العمالة بها التي تضررت بسبب الغلق مع الفنادق لعدم انتشار كورونا.

وأشار نقيب السياحيين إلى أن قرار إعادة فتح الفنادق بنسب تشغيل ٢٥٪؜ ثم بعد أسبوعين زادت لـ٥٠٪؜ ونجاح تطبيق الاشتراطات الاحترازية بالفنادق حتى الآن ثم فتح المقاهي والمطاعم بنفس النسب ونجاح التشغيل بهما ما جعلنا نطالب رئيس الوزراء بإصدار قرار بفتح وتشغيل النوادي الصحية بالفنادق، لأن العاملين بها ما زالوا في بيوتهم دون عمل أو رواتب أو مصدر رزق، وهذا أدعى أن نطالب الدكتور مصطفي مدبولي بإصدار قراره الإنساني في أقرب وقت إنقاذًا لهؤلاء العاملين وأسرهم، مؤكدًا أنه على ثقة من أن رئيس الوزراء سيستجيب للمطالب ويصدر القرار في أقرب وقت.

وطمأن باسم حلقة جميع العاملين بالنوادي الصحية بأنهم سيعودون قريبًا إلى أعمالهم، وأنه سيتابع هذا الأمر مع مجلس الوزراء حتى يصدر القرار.

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