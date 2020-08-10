راغب علامة: حكومة دياب سقطت بعد تعيينات المحاصصة لزعماء الطوائف

علق الفنان اللبناني راغب علامة، على استقالة حسان دياب، رئيس وزراء لبنان، وحكومته، مؤكدًا أنها كانت تنقصها القوة والحزم لهذا سقطت.وأضاف، خلال تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع «تويتر»: «حكومة دياب، سقطت من لحظة قبوله بتعيينات المحاصصة لزعماء الطوائف».وتابع: «لا حل في لبنان إلا انتخابات نيابية مبكرة على قانون لبنان دائرة واحدة، وهذا ما لن يحصل بوجود زعامات طائفية لا وطنية! الله بيعلم لوين رايح البلد!.. اللهم نستودعك لبنان الجريح وشعبه».وأعلن حسان دياب، استقالته، قبل قليل، في خطاب رسمي تمت إذاعته عبر شاشات التليفزيون.