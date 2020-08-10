الرئيس اللبناني يقبل استقالة الحكومة ويكلفها بتصريف الأعمال

قبل الرئيس اللبناني ميشال عون، مساء الإثنين، استقالة حسان دياب رئيس الحكومة وكلف أعضاءها بتصريف الأعمال، وفقا لقناة "العربية".وأعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب استقالة حكومته رسميا، قائلا في بيان الاستقالة إن فئة من الطبقة السياسية حاولت رمي كل موبقاتها على حكومته وتحميلها مسؤولية الانهيار، مضيفا: "فعلا، اللي استحوا ماتوا".وأوضح دياب، خلال بيان الاستقالة في مؤتمر صحفي، أن "منظومة الفساد متجذرة في كل مفاصل الدولة، لكنني اكتشفت أن منظومة الفساد أكبر من الدولة، وأن الدولة مكبلة بهذه المنظومة ولا تستطيع مواجهتها أو التخلص منها".