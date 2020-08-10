تامر حسني: «مصطفى حفناوي راح عند اللي أحن عليه من الدنيا كلها»

نعى الفنان تامر حسني، اليوتيوبر مصطفى حفناوي الذي رحل إلى مثواه الأخير، صباح اليوم، بعد صراع مع المرض استمر لمدة أسبوع، إثر جلطة بالمخ دخل بسببها فى غيبوبة أدت إلى الوفاة.وكتب تامر حسني، على صفحته الشخصية "فيسبوك" منذ قليل: "لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون توفى إلى رحمة الله تعالى مصطفى حفناوي، وراح عند اللي أحن عليه من الدنيا كلها".وتابع: "ربنا يرحمك يا مصطفى على قد كل اللي دعولك من قلوبهم وعلى قد قلبك الطاهر الجميل، وكل الشكر لكل أصحابك المحترمين المخلصين بجد نعمة الصحاب في الزمن دا ربنا يصبر أسرتك الكريمة يا حبيبي.. أسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة والفاتحة".يذكر أن تامر حسني، قام بزيارة حفناوي أثناء فترة مرضه داخل المستشفى، ووعد والدته بسفره للخارج إذا اضطروا لذلك.