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الإثنين 10 أغسطس 2020 الموافق 20 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

115 إصابة جديدة بكورونا في أونتاريو الكندية

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 07:25 م
إصابة جديدة بكورونا
إصابة جديدة بكورونا
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تجاوز عدد حالات الإصابة الجديدة اليومية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" في مقاطعة أونتاريو الكندية، اليوم الإثنين، الـ100 حالة للمرة الأولى منذ أسبوع.

ووفقا لآخر إحصائية في المقاطعة، تم تأكيد 115 حالة إصابة جديدة بالفيروس في أونتاريو خلال الـ24  ساعة الماضية، في ارتفاع من 79 حالة سُجِلت قبل يوم واحد.

ومع الإبلاغ عن 70 إصابة جديدة يوم السبت، و88 حالة يوم الجمعة، و95 حالة يوم الخميس، سجل متوسط ​​الحالات الجديدة لمدة خمسة أيام الآن 89 حالة.

وفي تغريدة، أشارت وزيرة الصحة في مقاطعة أونتاريو، كريستين إليوت، إلى أنه بينما تضع بيانات اليوم "نهاية لسلسلة" أقل من 100 حالة يومية، فإن الاتجاه النزولي للمقاطعة مستمر. 

وجاء في تغريدة إليوت: "يجب ألا نغفل حقيقة أنه بفضل جهود المواطنين، يظل الاتجاه في المقاطعة هبوطيا".

وأوضحت: "على الصعيد المحلي، لا تزال 28 وحدة صحية عامة من أصل 34 في أونتاريو تُبلِّغ عن خمس حالات أو أقل، 18 منها لم تبلغ عن أي حالات جديدة".

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه المقاطعة أن جميع مناطقها ستدخل المرحلة الثالثة من إعادة فتح الاقتصاد اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، مع دخول منطقة وندسور إٍسكس المرحلة الثالثة، وجاء القرار بعد أن أبلغت المنطقة عن تراجع مستمر في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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