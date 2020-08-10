رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 10 أغسطس 2020 الموافق 20 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جونسون يصف محاولات عبور المانش إلى بريطانيا بـ«الغبية»

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 07:03 م
جونسون
جونسون
طباعة
اعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الإثنين، أن محاولات العبور عبر قناة المانش إلى المملكة المتحدة "غبية وخطيرة وإجرامية"، وذلك عشية محادثات في باريس حول تدفق أعداد غير مسبوقة لمهاجرين عبر هذا الطريق.

ويتوجه وزير الهجرة البريطاني كريس فيلب الثلاثاء إلى باريس بهدف دفع السلطات الفرنسية إلى تعزيز تصديها للهجرة غير الشرعية.

وقال جونسون على هامش زيارة لمدرسة في لندن: "لا شك أننا نشهد أنشطة عصابات وحشية وإجرامية تعرض حياة أشخاص للخطر بجعلهم يعبرون المانش، وهي قناة بحرية شديدة الخطورة على السفن التي قد تكون غير معدة جيدًا للإبحار".

وأضاف: "نريد وضع حد لذلك، بالتنسيق مع فرنسا، وضمان أن يفهموا ان هذه ليست فكرة جيدة، بل فكرة سيئة جدًا، غبية، خطيرة وإجرامية"، مشيرًا إلى أنه يريد تغيير القانون البريطاني الذي "يصعّب جدًا" طرد مهاجرين وصلوا بطريقة غير قانونية.

وبحسب تعداد وكالة أنباء "بي إي"، وصل أكثر من أربعة آلاف مهاجر إلى المملكة المتحدة عبر المانش منذ مطلع العام، و600 منذ الخميس الماضي فقط، بعد أيام من عبور أعداد قياسية من المهاجرين للقناة.

من جهتها؛ طلبت وزيرة الداخلية بريتي باتيل التي أجرت زيارة لخفر السواحل الاثنين في ميناء دوفر، المساعدة من القوات البحرية، بينما أشارت الأخيرة إلى أنها ستدرس هذا الطلب.

وكلفت الوزيرة مسؤولًا سابقًا في البحرية الملكية هو دان أوماهوني إيجاد سبل تجعل طريق العبور غير الشرعي من المانش "غير سالكة".

ونشرت صباح الاثنين طائرة تابعة للبحرية الملكية لدعم خفر السواحل، كما أكدت وزارة الدفاع.

وقالت وزارة الداخلية الفرنسية: إن قوات إضافية نشرت أصلًا للتصدي لتدفق المهاجرين. وفي يوليو، منعت عمليات عبور تساوي عشرة أضعاف ما سجل في يوليو 2019، وعثر على ما يعادل أربعة أضعاف إضافية من القوارب والمعدات في الرمال.

وأكدت الداخلية الفرنسية أنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على خطة للتصدي لعمليات العبور البحرية غير القانونية، أعدت بالتنسيق مع السلطات البريطانية، بهدف تعزيز وسائل المراقبة على السواحل وعند نقاط العبور الأساسية.

والشهر الماضي، شكّلت "خلية فرنسية-بريطانية استخباراتية" للتصدي لمهربي المهاجرين.

موضوعات متعلقة

أول تعليق لـ حسين الجسمي بعد تعرضه للتنمر

تفاصيل جديدة عن طالب الـ99 % المتوفى بحادث مرورى فى كفر الشيخ

الفيضانات تقتل 30 شخصًا وتدمر قرابة 4000 منزل فى 4 أيام بالسودان

«لا تنس الكمامة».. فيديو يشرح خطوات التصويت فى انتخابات الشيوخ

الصور

image description

أحد «غواصين الخير»: غياب الوعي سبب ارتفاع حالات الغرق (فيديو)

image description

بالصور.. حفل «بغدادي باند» بدار الأوبرا المصرية

image description

بالصور.. حفل على الحجار بدار الأوبرا المصرية

image description

«تعودنا على الأسى».. لبنانيتان ترويان معايشتهما لانفجار بيروت

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

صاحب صورة الغش الجماعى بامتحانات الثانوية: جبت 96%.. و«التعليم» ترد

الإطاحة بوزير الدفاع الإثيوبي ومسئولين آخرين من الحزب الحاكم

الإيجار القديم.. صراع بين الملاك والمستأجرين وتحرك من البرلمان

وزير التعليم يكشف أغرب شكوى تظلم في الثانوية

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

اعترافات شويكار.. سر زواجها من فؤاد المهندس وإعجابها بزوجة أبيها

رفضت مغادرة مصر وشاركت في 158 فيلمًا.. لعنة ابنة شقيق رئيس تركيا

برقية تحذير.. سر مقاطعة نور الشريف لـ محمد خان

«تحجبت وشيدت مسجدًا للأخوات».. كيف انضمت نوال السعداوي للإخوان؟

نجم الساعة

القصة الكاملة لوفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي

منوعات

كيفية الحصول على دراجة وزارة الشباب والرياضة؟

باحثون يعثرون على أدوات حجرية عمرها 8000 عام بسلطنة عمان واليمن

وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي بعد أيام من إصابته بجلطة في المخ

احتفالا بذكرى هبوط «كيوريوسيتي».. ناسا تشارك صورا من سطح المريخ

مقالات الرأي
د. منى حلمى
قصائد غير رومانسية.. الله فى قلوب البشر
مؤمن المحمدي
جبرائيل تلحمى
د. رائد العزاوى
أحمد منصور.. عرَّاب الكذب فى «الجزيرة»
ماجد حبته
صراع «فرنسى تركى» فى لبنان
المزيد

الثقافة

كورونا يعطل تزويد منافذ هيئة الكتاب بالإصدارات الحديثة

خيري حسن يطالب بفصل إبراهيم رضوان من اتحاد الكتاب

ياسر سليم: الجوائز العربية سحبت البساط من المحلية

شريف عبدالهادي: كورونا ساهم في إعادة انتشار أدب الرسائل