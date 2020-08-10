جونسون يصف محاولات عبور المانش إلى بريطانيا بـ«الغبية»

اعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الإثنين، أن محاولات العبور عبر قناة المانش إلى المملكة المتحدة "غبية وخطيرة وإجرامية"، وذلك عشية محادثات في باريس حول تدفق أعداد غير مسبوقة لمهاجرين عبر هذا الطريق.ويتوجه وزير الهجرة البريطاني كريس فيلب الثلاثاء إلى باريس بهدف دفع السلطات الفرنسية إلى تعزيز تصديها للهجرة غير الشرعية.وقال جونسون على هامش زيارة لمدرسة في لندن: "لا شك أننا نشهد أنشطة عصابات وحشية وإجرامية تعرض حياة أشخاص للخطر بجعلهم يعبرون المانش، وهي قناة بحرية شديدة الخطورة على السفن التي قد تكون غير معدة جيدًا للإبحار".وأضاف: "نريد وضع حد لذلك، بالتنسيق مع فرنسا، وضمان أن يفهموا ان هذه ليست فكرة جيدة، بل فكرة سيئة جدًا، غبية، خطيرة وإجرامية"، مشيرًا إلى أنه يريد تغيير القانون البريطاني الذي "يصعّب جدًا" طرد مهاجرين وصلوا بطريقة غير قانونية.وبحسب تعداد وكالة أنباء "بي إي"، وصل أكثر من أربعة آلاف مهاجر إلى المملكة المتحدة عبر المانش منذ مطلع العام، و600 منذ الخميس الماضي فقط، بعد أيام من عبور أعداد قياسية من المهاجرين للقناة.من جهتها؛ طلبت وزيرة الداخلية بريتي باتيل التي أجرت زيارة لخفر السواحل الاثنين في ميناء دوفر، المساعدة من القوات البحرية، بينما أشارت الأخيرة إلى أنها ستدرس هذا الطلب.وكلفت الوزيرة مسؤولًا سابقًا في البحرية الملكية هو دان أوماهوني إيجاد سبل تجعل طريق العبور غير الشرعي من المانش "غير سالكة".ونشرت صباح الاثنين طائرة تابعة للبحرية الملكية لدعم خفر السواحل، كما أكدت وزارة الدفاع.وقالت وزارة الداخلية الفرنسية: إن قوات إضافية نشرت أصلًا للتصدي لتدفق المهاجرين. وفي يوليو، منعت عمليات عبور تساوي عشرة أضعاف ما سجل في يوليو 2019، وعثر على ما يعادل أربعة أضعاف إضافية من القوارب والمعدات في الرمال.وأكدت الداخلية الفرنسية أنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على خطة للتصدي لعمليات العبور البحرية غير القانونية، أعدت بالتنسيق مع السلطات البريطانية، بهدف تعزيز وسائل المراقبة على السواحل وعند نقاط العبور الأساسية.والشهر الماضي، شكّلت "خلية فرنسية-بريطانية استخباراتية" للتصدي لمهربي المهاجرين.