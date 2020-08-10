أحمد الجار الله عن استقالة حكومة دياب: الفساد متجذر في لبنان

أكد الكاتب الكويتي أحمد الجار الله، تعليقًا على خطاب استقالة رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب أن شبكة الفساد متجذرة في لبنان.وقال الجار الله، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "خطابك سيد حسان يا رئيس حكومة لبنان خطابك عظيم شخصت أوضاع لبنان بدقة لكن سيد حسان هل استطعت أن تفعل شيء بل هل تظن أنك كنت ستفعل شيء اللي نصبوك يريدون منك أن تقول ولا تفعل هذا شبكة فساد متجذرة كما قلت جيد أنك رحلت فلن تكون قادر عليهم دعهم للشعب اللبناني يقتص منهم فقد حان وقت القصاص".وأعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب عن استقالة حكومته رسميًّا، قائلًا في بيان الاستقالة إن فئة من الطبقة السياسية حاولت رمي كل موبقاتها على حكومته وتحميلها مسئولية الانهيار، مضيفًا: "فعلًا، اللي استحوا ماتوا".وأوضح دياب، خلال بيان الاستقالة في مؤتمر صحفي، أن "منظومة الفساد متجذرة في كل مفاصل الدولة، لكنني اكتشفت أن منظومة الفساد أكبر من الدولة، وأن الدولة مكبلة بهذه المنظومة ولا تستطيع مواجهتها أو التخلص منها".