«عمليات الوفد»: الدولة قدمت المزيد من الدعم والتسهيلات للناخبين

ثمنت غرفة عمليات حزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الحزب ورئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، جهود الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، وجهود وزارتي "الهجرة والخارجية" في متابعة سير انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج، والتي انطلقت أمس الأحد وتنتهي اليوم الإثنين، والعمل على تذليل كافة العقبات.وأوضحت الغرفة، في بيان لها، أن الدولة قدمت المزيد من الدعم والتسهيلات للناخبين، ووضعت آلية جديدة ليتمكن المواطن من ممارسة الحق السياسي من خلال التصويت عبر البريد، فهي تجربة جديدة للدولة المصرية، وأتت بنجاح كبير، وسهلت كثيرًا على الناخبين الإدلاء بأصواتهم، لا سيما في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا.وأشارت إلى أن غرفة العمليات التي تم تشكيلها من قبل وزارة الهجرة كانت لها دور كبير في متابعة سير العملية الانتخابية في الخارج، وتلقي كافة استفسارات المصريين بالخارج، بشأن مشاركتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، والرد عليهم بشأن كيفية التصويت وحل المشكلات التي كانت تقف حائلًا دون الإدلاء بأصواتهم.وثمن المستشار بهاء الدين أبوشقة، الجهود الضخمة التى تبذلها وزارة الداخلية، فى تأمين العملية الانتخابية وتأمين الناخب فى أن يدلى برأيه فى حرية كاملة، كما ثمن دور رجال الشرطة على اختلاف رتبهم فيما يبذلونه من جهود كبيرة لتذليل كافة المعوقات وحماية العملية الانتخابية لكل من يشارك فيها.