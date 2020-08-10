ضبط صاحب مصنع بحوزته 5940 لتر خل مجهول المصدر بمدينة نصر

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مصنع بحوزته 5940 لتر خل مجهول المصدر فى مدينة نصر، وتحرر محضر بالواقعة.ونجحت حملة تموينية فى ضبط المدير المسئول عن مصنع بدون ترخيص، لحيازته 5940 لتر خل مجهول المصدر فى مدينة نصر، وتم تحرير محضر رقم 24470 قسم شرطة مدينة نصر أول، وتولت النيابة العامة التحقيق.