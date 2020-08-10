التحقيق في مقتل عجوز إفريقية داخل مسكنها بالعجوزة

تجرى مباحث الجيزة، تحرياتها فى واقعة مقتل عجوز تحمل جنسية دولة إفريقية، داخل شقة مستأجرة بالعجوزة، حيث تم العثور عليها مقيدة اليدين داخل غرفة نومها، ويفحص رجال المباحث المترددين على المجنى عليها، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال جيرانها الذين اكتشفوا مقتلها، بعد انبعاث رائحة تعفن جثتها، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.تلقى قسم شرطة العجوزة، بلاغا يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة، تقيم بها عجوز تحمل جنسية دولة إفريقية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة ربة منزل عجوز، تحمل جنسية دولة إفريقية، فى حالة تعفن، وتبين تعرضها لتوثيق يديها بغرفة نومها، وأشارت المعاينة ومناظرة الجثة إلى تعرضها للخنق.حرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى تكثيف التحريات، لكشف هوية مرتكب الجريمة، وباشرت النيابة التحقيق.