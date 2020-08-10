حسان دياب: بيينا وبين التغيير طبقة تريد الاحتفاظ بمكاسبها

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية الدكتور حسان دياب، الاثنين، استقالته نتيجة تفجيرات مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي.وأكد «دياب» خلال كلمة تليفزيونية أنه يجب محاكمة الفاسدين والمسؤولين عن انفجار المرفأ، قائلًا: «نحن أمام الزلزال الذي ضرب البلد وهمنا التعامل مع التداعيات بالتوازي مع التحقيق الشفاف.. بيينا وبين التغيير جدار سميك تحميه طبقة تريد الاحتفاظ بقدرتها على التحكم بالدولة».يذكر أن متظاهرين طالبوا باستقالة مجلس النواب اللبناني عقب إعلان استقالة الحكومة اللبنانية على لسان وزير الصحة حمد حسن.