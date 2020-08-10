محافظ الغربية يتفقد مشروع تطوير ميدان المحطة بطنطا

تفقد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، مشروع تطوير وتجميل ميدان المحطة بطنطا والمسارات المؤدية إليه، الذي يقام بتكلفة إجمالية 9 ملايين جنيه.ووجه المحافظ رئيس حي أول طنطا بتحديد وحصر خط التنظيم بالميدان والتنبيه على أصحاب المحلات بالالتزام به، والمرور والمتابعة المستمرة وعدم وضع أي إشغالات، حفاظا على المظهر الجمالي والحضاري للميدان.كما وجه المحافظ الشركة القائمة على المشروع بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير في المواعيد المحددة.