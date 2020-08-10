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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غدًا.. وزير التنمية المحلية يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ بمصر الجديدة

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 06:32 م
محمود شعراوي
محمود شعراوي
أحمد أبو المحاسن
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يدلي اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، غدًا الثلاثاء، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، بلجنة مدرسة الحرية بشارع النزهة بمصر الجديدة.

ومن المقرر أن يتفقد الوزير العمل داخل غرفة عمليات الوزارة، لمتابعة سير عمليات التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ بالمحافظات، يعقبها جولة على عدد من المدارس، بمحافظتي القاهرة والجيزة.

وانطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج اعتبارًا من الأحد 9 أغسطس، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة 9 مساء الإثنين، بينما تنطلق الانتخابات في الداخل اعتبارًا من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.

ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

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