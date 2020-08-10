8 إصابات جديدة بكورونا فى ليبيا

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية في طبرق الليبية، اليوم الإثنين، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلدية من بينها 7 حالات جديدة وحالة واحدة مخالطة.وذكرت اللجنة- في بيان أوردته بوابة الوسط الإخبارية الليبية عبر صفحتها- أن الإصابات الجديدة جرى اكتشافها بعد تحليل 14 عينة، أظهرت نتائج الفحص أن منها 6 عينات سلبية و8 عينات موجبة، منها 7 حالات جديدة وحالة واحدة مخالطة.وأكدت اللجنة الاستشارية الطبية في طبرق أنها سجلت حالة شفاء ليصبح عدد حالات الشفاء حتى الآن 9 حالات، مشيرة إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" في طبرق حتى الآن بلغ 74 حالة مصابة.