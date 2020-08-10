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الإثنين 10 أغسطس 2020 الموافق 20 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

8 إصابات جديدة بكورونا فى ليبيا

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 06:30 م
كورونا في ليبيا
كورونا في ليبيا
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أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية في طبرق الليبية، اليوم الإثنين، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلدية من بينها 7 حالات جديدة وحالة واحدة مخالطة.

وذكرت اللجنة- في بيان أوردته بوابة الوسط الإخبارية الليبية عبر صفحتها- أن الإصابات الجديدة جرى اكتشافها بعد تحليل 14 عينة، أظهرت نتائج الفحص أن منها 6 عينات سلبية و8 عينات موجبة، منها 7 حالات جديدة وحالة واحدة مخالطة.

وأكدت اللجنة الاستشارية الطبية في طبرق أنها سجلت حالة شفاء ليصبح عدد حالات الشفاء حتى الآن 9 حالات، مشيرة إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" في طبرق حتى الآن بلغ 74 حالة مصابة.

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