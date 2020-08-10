رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 10 أغسطس 2020 الموافق 20 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«الوطنية للإعلام» توضح حقيقة ديون ماسبيرو لبنك الاستثمار

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 06:29 م
كرم جبر
كرم جبر
دعاء عبد المقصود
طباعة
علّقت الهيئة الوطنية للإعلام على أزمة المديونية المستحقة لبنك الاستثمار القومي، التي تتحملها الهيئة باعتبارها وريث اتحاد الإذاعة والتليفزيون التي كانت مثارًا للنقاش في بعض المنتديات.

قالت الهيئة، في بيان الإثنين: "نظرًا لما تردد بين الزملاء العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، حول ديون اتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقًا الهيئة الوطنية للإعلام حاليًا، فقد لزم التوضيح بأنه منذ صدور قانون الهيئات الإعلامية الثلاث وحلت الهيئة الوطنية للإعلام محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون لم يتم زيادة المخصص المالي الشهري المتاح من وزارة المالية، وهو ٢٢٠ مليون جنيه منذ ٢٠١٣، تنفق في الصرف على الأجور التي يتم صرفها شهريًا بانتظام للعاملين ودون تأثير".

أضافت أنه لا يوجد بند لزيادة التأمينات والمعاشات والديون الخارجية والعلاوات، إلاّ أن الهيئة الوطنية للإعلام تدعم بما يقرب من ٤٠ مليون جنيه شهريًا، مساندة لتلك البنود من مواردها الخاصة التي عملت على تنميتها منذ أن تولت المسئولية ودون تأخير رغم المشاكل المالية المتراكمة والمتشعبة في العديد من الملفات.

وأكدت أنها لم تقترض أية مبالغ من بنك الاستثمار القومي، منذ وجودها قبل أربع سنوات وحتى الآن، وأن أية مديونيات مستحقة على اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، لصالح بنك الاستثمار لم تكن الهيئة سببًا فيها، لكنها آلت إليها بعد أن حلت محل الاتحاد والتي تضمنت ثلاثة قروض باسم المدينة، بلغت 442.3 مليون، وتراكمت فوائد هذه القروض حتى وصلت 947.8 مليون عام ٢٠٠٩.

وأوضحت الهيئة أنه تم التنسيق أكثر من مرة لعقد اجتماع مع وزارة التخطيط، التي يتبعها بنك الاستثمار القومي، لمناقشة تلك الفوائد الكبيرة المتراكمة، وإيجاد حلول لها التي تسببت في زيادة مبالغ الديون، إلا أن ظروف الجائحة خلال الفترة الماضية حالت دون انعقاد هذه الاجتماعات للمناقشة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التموين يكشف المخالفة «الأكثر خطورة» فى المخابز

وزير التعليم يكشف أغرب شكوى تظلم في الثانوية

«لا تنس الكمامة».. فيديو يشرح خطوات التصويت فى انتخابات الشيوخ

الكويت: قرار حظر الطيران مع 31 دولة محل تقييم كل 10 أيام

الصور

image description

أحد «غواصين الخير»: غياب الوعي سبب ارتفاع حالات الغرق (فيديو)

image description

بالصور.. حفل «بغدادي باند» بدار الأوبرا المصرية

image description

بالصور.. حفل على الحجار بدار الأوبرا المصرية

image description

«تعودنا على الأسى».. لبنانيتان ترويان معايشتهما لانفجار بيروت

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

صاحب صورة الغش الجماعى بامتحانات الثانوية: جبت 96%.. و«التعليم» ترد

الإطاحة بوزير الدفاع الإثيوبي ومسئولين آخرين من الحزب الحاكم

الإيجار القديم.. صراع بين الملاك والمستأجرين وتحرك من البرلمان

وزير التعليم يكشف أغرب شكوى تظلم في الثانوية

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

اعترافات شويكار.. سر زواجها من فؤاد المهندس وإعجابها بزوجة أبيها

رفضت مغادرة مصر وشاركت في 158 فيلمًا.. لعنة ابنة شقيق رئيس تركيا

برقية تحذير.. سر مقاطعة نور الشريف لـ محمد خان

«تحجبت وشيدت مسجدًا للأخوات».. كيف انضمت نوال السعداوي للإخوان؟

نجم الساعة

القصة الكاملة لوفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي

منوعات

كيفية الحصول على دراجة وزارة الشباب والرياضة؟

باحثون يعثرون على أدوات حجرية عمرها 8000 عام بسلطنة عمان واليمن

وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي بعد أيام من إصابته بجلطة في المخ

احتفالا بذكرى هبوط «كيوريوسيتي».. ناسا تشارك صورا من سطح المريخ

مقالات الرأي
د. منى حلمى
قصائد غير رومانسية.. الله فى قلوب البشر
مؤمن المحمدي
جبرائيل تلحمى
د. رائد العزاوى
أحمد منصور.. عرَّاب الكذب فى «الجزيرة»
ماجد حبته
صراع «فرنسى تركى» فى لبنان
المزيد

الثقافة

كورونا يعطل تزويد منافذ هيئة الكتاب بالإصدارات الحديثة

خيري حسن يطالب بفصل إبراهيم رضوان من اتحاد الكتاب

ياسر سليم: الجوائز العربية سحبت البساط من المحلية

شريف عبدالهادي: كورونا ساهم في إعادة انتشار أدب الرسائل