«الجندي» يحذر الفتيات من نشر صورهن: هناك من يشتهي ومن يحسد

قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الحسد هو خطر غيبي وغير مرئي، معقبًا: "لن تستطيع أن تمنع عيون الناس ولا تستطيع أن تمنع عيونك أنت نفسك، فأنت تحسد نفسك بنفسك".وأضاف "الجندي" خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الإثنين: "عندما تقف أمام المرآة وتنظر إلى وجهك وجسدك ووسامتك وملابسك، بدون أن تذكر اسم الله، فأنت قد تحسد نفسك"، معقبًا: "المثل اللي بيقول ما يحسد المال إلا أصحابه مثل صحيح".وحذر عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الفتيات اللاتي ينشرن صورهن على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "انتبهوا فهناك من يشتهي وهناك من يحسد".وأكد "الجندي" أن الحسد ليس له علاج إلا الوقاية والتي تشمل قراءة القرآن الكريم وذكر الله، كأن تقول مثلًا: "ما شاء الله، تبارك الله، لا حول ولاقوة الا بالله".وتابع: "المشاهير يتعرضون للحسد بسبب كثرة صورهم وأخبارهم، شوفوا حوادثهم والأمراض التي تصيبهم".