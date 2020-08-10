تنسيق الجامعات 2020.. موعد بدء المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات



وتعقد المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد المصرية لمدة 5 أيام تبدأ من يوم إعلان بدء المرحلة، ومن المعتاد أن تعلن نتيجة المرحلة خلال 72 ساعة على الأكثر من موعد إغلاق تسجيل الطلاب للمرحلة.



