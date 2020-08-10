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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

تنسيق الجامعات 2020.. موعد بدء المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 06:22 م
خالد عبدالغفار
خالد عبدالغفار
إسراء جمال
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كشف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.

موعد بدء المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات

وكشف عبدالغفار عن أن موعد بدء المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات سيكون يوم السبت 22 أغسطس الجاري.

جاء ذلك خلال جولة وزير التعليم العالي والبحث العلمي لمكتب تنسيق الجامعات والمعاهد المصرية 2020 بمقره الجديد بجامعة عين شمس.

وتعقد المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد المصرية لمدة 5 أيام تبدأ من يوم إعلان بدء المرحلة، ومن المعتاد أن تعلن نتيجة المرحلة خلال 72 ساعة على الأكثر من موعد إغلاق تسجيل الطلاب للمرحلة.

تنسيق الجامعات 2020

وبدأت امتحانات القدرات بالكليات التي تحتاج إلى اجتياز قدرات لطلاب الثانوية العامة يوم السبت 8 أغسطس وتستمر حتى 20 أغسطس الجارى في هذه الكليات:

1. كليات الإعلام.
2. كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة).
3. كليات الفنون التطبيقية.
4. كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.
5. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.
6. كلية التربية الفنية جامعة المنيا.
7. شعبتي التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس).
8. كليات التربية النوعية (الشعبة الفنية، والشعبة الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، وفرعيها (ميت غمر – منية النصر).
9. كليات التربية الرياضية.
10. كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.
11. الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية (كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية).

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