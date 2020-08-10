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الإثنين 10 أغسطس 2020 الموافق 20 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمين «التعاون الخليجي» وأبوالغيط يبحثان تداعيات انفجار بيروت

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 06:15 م
الدكتور نايف فلاح
الدكتور نايف فلاح مبارك
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‎بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف خلال اتصال هاتفي اليوم الإثنين، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط عددًا من القضايا والموضوعات العربية والإقليمية.

‎وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الجانبين أكدا خلال الاتصال على ضرورة التنسيق حول كل ما يعزز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه العالم العربي، والحد من التدخل في شئون الدول العربية.

واستعرض الجانبان تداعيات انفجار مرفأ بيروت مقدرين استجابة الدول العربية والمجتمع الدولي المتمثلة في تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية إلى الشعب اللبناني في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.

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