رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 10 أغسطس 2020 الموافق 20 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

البحر الأحمر تستعد لاستقبال 297 ألف ناخب بـ«الشيوخ» من خلال 109 لجان

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 06:13 م
البحر الأحمر
البحر الأحمر
كتب- علي عواد
طباعة
أعلنت محافظة البحر الأحمر، عن رفع درجة الاستعداد التام لاستقبال انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020، والتى من المقرر إجراؤها خلال يومي 11 و12 من أغسطس الجارى، وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان نجاح العملية الانتخابية بنطاق مدن المحافظة لتظهر البحر الأحمر بالمظهر اللائق لها بين جميع محافظات الجمهورية.

وأكدت محافظة البحر الأحمر في بيان لها، أنها استعدت بتجهيز (١٠٦) مراكز انتخابية و(١٠٩) لجان انتخابية، وتستقبل اللجان الانتخابية ٢٩٧.٢٧٣ ناخبا على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.

وأوضح البيان، أنه سيتم متابعة سير الانتخابات على مدار الساعة من خلال غرفة عمليات بالديوان العام بالتنسيق مع الجهات المعنية، والوقوف على الحالة العامة للجان والتعامل الفورى مع أية حالات طارئة والحل الفورى لأية مشكلة ضمانا لسير العملية الانتخابية بنجاح.

وتابع: أنه سيتم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا من خلال توفير طبيب داخل كل لجنة، وتطهير مقار اللجان وتقديم الدعم اللازم للأطقم والفرق المسئولة عن التطهير.

موضوعات متعلقة

اعترافات شويكار.. سر زواجها من فؤاد المهندس وإعجابها بزوجة أبيها

الفيضانات تقتل 30 شخصًا وتدمر قرابة 4000 منزل فى 4 أيام بالسودان

أول تعليق لـ حسين الجسمي بعد تعرضه للتنمر

«لا تنس الكمامة».. فيديو يشرح خطوات التصويت فى انتخابات الشيوخ

الصور

image description

أحد «غواصين الخير»: غياب الوعي سبب ارتفاع حالات الغرق (فيديو)

image description

بالصور.. حفل «بغدادي باند» بدار الأوبرا المصرية

image description

بالصور.. حفل على الحجار بدار الأوبرا المصرية

image description

«تعودنا على الأسى».. لبنانيتان ترويان معايشتهما لانفجار بيروت

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

صاحب صورة الغش الجماعى بامتحانات الثانوية: جبت 96%.. و«التعليم» ترد

الإطاحة بوزير الدفاع الإثيوبي ومسئولين آخرين من الحزب الحاكم

الإيجار القديم.. صراع بين الملاك والمستأجرين وتحرك من البرلمان

وزير التعليم يكشف أغرب شكوى تظلم في الثانوية

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

اعترافات شويكار.. سر زواجها من فؤاد المهندس وإعجابها بزوجة أبيها

رفضت مغادرة مصر وشاركت في 158 فيلمًا.. لعنة ابنة شقيق رئيس تركيا

برقية تحذير.. سر مقاطعة نور الشريف لـ محمد خان

«تحجبت وشيدت مسجدًا للأخوات».. كيف انضمت نوال السعداوي للإخوان؟

نجم الساعة

القصة الكاملة لوفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي

منوعات

كيفية الحصول على دراجة وزارة الشباب والرياضة؟

باحثون يعثرون على أدوات حجرية عمرها 8000 عام بسلطنة عمان واليمن

وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي بعد أيام من إصابته بجلطة في المخ

احتفالا بذكرى هبوط «كيوريوسيتي».. ناسا تشارك صورا من سطح المريخ

مقالات الرأي
د. منى حلمى
قصائد غير رومانسية.. الله فى قلوب البشر
مؤمن المحمدي
جبرائيل تلحمى
د. رائد العزاوى
أحمد منصور.. عرَّاب الكذب فى «الجزيرة»
ماجد حبته
صراع «فرنسى تركى» فى لبنان
المزيد

الثقافة

كورونا يعطل تزويد منافذ هيئة الكتاب بالإصدارات الحديثة

خيري حسن يطالب بفصل إبراهيم رضوان من اتحاد الكتاب

ياسر سليم: الجوائز العربية سحبت البساط من المحلية

شريف عبدالهادي: كورونا ساهم في إعادة انتشار أدب الرسائل