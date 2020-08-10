البحر الأحمر تستعد لاستقبال 297 ألف ناخب بـ«الشيوخ» من خلال 109 لجان

أعلنت محافظة البحر الأحمر، عن رفع درجة الاستعداد التام لاستقبال انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020، والتى من المقرر إجراؤها خلال يومي 11 و12 من أغسطس الجارى، وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان نجاح العملية الانتخابية بنطاق مدن المحافظة لتظهر البحر الأحمر بالمظهر اللائق لها بين جميع محافظات الجمهورية.وأكدت محافظة البحر الأحمر في بيان لها، أنها استعدت بتجهيز (١٠٦) مراكز انتخابية و(١٠٩) لجان انتخابية، وتستقبل اللجان الانتخابية ٢٩٧.٢٧٣ ناخبا على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.وأوضح البيان، أنه سيتم متابعة سير الانتخابات على مدار الساعة من خلال غرفة عمليات بالديوان العام بالتنسيق مع الجهات المعنية، والوقوف على الحالة العامة للجان والتعامل الفورى مع أية حالات طارئة والحل الفورى لأية مشكلة ضمانا لسير العملية الانتخابية بنجاح.وتابع: أنه سيتم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا من خلال توفير طبيب داخل كل لجنة، وتطهير مقار اللجان وتقديم الدعم اللازم للأطقم والفرق المسئولة عن التطهير.