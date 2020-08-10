رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 10 أغسطس 2020 الموافق 20 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات قياسية بكورونا في كوبا

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 06:12 م
حالات الإصابة بكورونا
حالات الإصابة بكورونا
وكالات
طباعة
أعلنت كوبا تسجيل عدد قياسي من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد، الإثنين، بلغ 93 حالة وذلك في وقت تهدد فيه زيادة انتشار المرض في منطقة العاصمة هافانا بتأخير إعادة فتح البلاد بعد الإغلاق الجزئي الذي بدأ في مارس.

ومعظم الحالات الجديدة رُصدت في هافانا، حيث عاودت السلطات فرض الإغلاق الجزئي اليوم، وفي مقاطعة أرتيميسا المجاورة.

كانت المنطقة معزولة عن باقي البلاد حيث لم تُرصد أي إصابات منذ أكثر من شهرين إلا في حالات استثنائية قليلة.

وفي هافانا أُغلقت المطاعم والحانات وحمامات السباحة مجددا وعلقت السلطات وسائل النقل العام ومنعت ارتياد الشواطئ.

وقال وزير الصحة خوسيه أنخيل بورتال في إفادة صحفية يومية عن الفيروس يوم السبت: "نشهد تفشيا وبائيا جديدا يضع جميع السكان في خطر"، وسجلت كوبا، حتى الآن، ما يقل قليلا عن ثلاثة آلاف إصابة بالفيروس و88 وفاة.‭‭ ‬‬

موضوعات متعلقة

اعترافات شويكار.. سر زواجها من فؤاد المهندس وإعجابها بزوجة أبيها

تفاصيل جديدة عن طالب الـ99 % المتوفى بحادث مرورى فى كفر الشيخ

الإيجار القديم.. صراع بين الملاك والمستأجرين وتحرك من البرلمان

الإطاحة بوزير الدفاع الإثيوبي ومسئولين آخرين من الحزب الحاكم

الصور

image description

أحد «غواصين الخير»: غياب الوعي سبب ارتفاع حالات الغرق (فيديو)

image description

بالصور.. حفل «بغدادي باند» بدار الأوبرا المصرية

image description

بالصور.. حفل على الحجار بدار الأوبرا المصرية

image description

«تعودنا على الأسى».. لبنانيتان ترويان معايشتهما لانفجار بيروت

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

صاحب صورة الغش الجماعى بامتحانات الثانوية: جبت 96%.. و«التعليم» ترد

الإطاحة بوزير الدفاع الإثيوبي ومسئولين آخرين من الحزب الحاكم

الإيجار القديم.. صراع بين الملاك والمستأجرين وتحرك من البرلمان

وزير التعليم يكشف أغرب شكوى تظلم في الثانوية

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

اعترافات شويكار.. سر زواجها من فؤاد المهندس وإعجابها بزوجة أبيها

رفضت مغادرة مصر وشاركت في 158 فيلمًا.. لعنة ابنة شقيق رئيس تركيا

برقية تحذير.. سر مقاطعة نور الشريف لـ محمد خان

«تحجبت وشيدت مسجدًا للأخوات».. كيف انضمت نوال السعداوي للإخوان؟

نجم الساعة

القصة الكاملة لوفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي

منوعات

كيفية الحصول على دراجة وزارة الشباب والرياضة؟

باحثون يعثرون على أدوات حجرية عمرها 8000 عام بسلطنة عمان واليمن

وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي بعد أيام من إصابته بجلطة في المخ

احتفالا بذكرى هبوط «كيوريوسيتي».. ناسا تشارك صورا من سطح المريخ

مقالات الرأي
د. منى حلمى
قصائد غير رومانسية.. الله فى قلوب البشر
مؤمن المحمدي
جبرائيل تلحمى
د. رائد العزاوى
أحمد منصور.. عرَّاب الكذب فى «الجزيرة»
ماجد حبته
صراع «فرنسى تركى» فى لبنان
المزيد

الثقافة

كورونا يعطل تزويد منافذ هيئة الكتاب بالإصدارات الحديثة

خيري حسن يطالب بفصل إبراهيم رضوان من اتحاد الكتاب

ياسر سليم: الجوائز العربية سحبت البساط من المحلية

شريف عبدالهادي: كورونا ساهم في إعادة انتشار أدب الرسائل