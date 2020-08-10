إصابات قياسية بكورونا في كوبا

أعلنت كوبا تسجيل عدد قياسي من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد، الإثنين، بلغ 93 حالة وذلك في وقت تهدد فيه زيادة انتشار المرض في منطقة العاصمة هافانا بتأخير إعادة فتح البلاد بعد الإغلاق الجزئي الذي بدأ في مارس.ومعظم الحالات الجديدة رُصدت في هافانا، حيث عاودت السلطات فرض الإغلاق الجزئي اليوم، وفي مقاطعة أرتيميسا المجاورة.كانت المنطقة معزولة عن باقي البلاد حيث لم تُرصد أي إصابات منذ أكثر من شهرين إلا في حالات استثنائية قليلة.وفي هافانا أُغلقت المطاعم والحانات وحمامات السباحة مجددا وعلقت السلطات وسائل النقل العام ومنعت ارتياد الشواطئ.وقال وزير الصحة خوسيه أنخيل بورتال في إفادة صحفية يومية عن الفيروس يوم السبت: "نشهد تفشيا وبائيا جديدا يضع جميع السكان في خطر"، وسجلت كوبا، حتى الآن، ما يقل قليلا عن ثلاثة آلاف إصابة بالفيروس و88 وفاة.‭‭ ‬‬