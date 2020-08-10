وزيرا خارجية السعودية وليتوانيا يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال اتصال هاتفي، اليوم الإثنين، مع وزير خارجية ليتوانيا ليناس لينكيفيشيوس، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.وذكرت كالة الأنباء السعودية "واس"، أن الجانبين استعرضا، خلال الاتصال الهاتفي، آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، فضلا عن مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.